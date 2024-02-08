"Найстрашніша ніч": зірка українського тенісу потрапила під обстріл в Одесі (відео)

Даяна Ястремська змушена була ховатися на парковці, коли її рідне місто атакували російські окупанти.

Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила під обстріл в Одесі. У ніч проти 8 лютого російські окупанти завдали по місту дронової атаки.

У своєму Instagram 23-річна тенісистка опублікувала відео, в якому показала, як змушена була ховатися на парковці, поки росіяни завдавали чергового терористичного удару.

"Сьогодні у мене була найстрашніша ніч. Як ніколи багато ракет неподалік від нас. Ми все ще тут, на парковці... Люди, якщо вас можна назвати людьми, припиніть робити це лайно", – сказала Ястремська.

Додамо, що на Australian Open-2024 саме Ястремська показала найкращий результат серед українок. Даяна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Таким чином, Ястремська встановила національний рекорд України на Australian Open. Виходом до півфіналу вона перевершила досягнення Еліни Світоліної, найкращим результатом якої на Відкритому чемпіонаті Австралії залишається 1/4 фіналу (2018, 2019).

Нагадаємо, минулого тижня Ястремська брала участь у турнірі WTA 500 в австрійському Лінці. На старті змагань вона перемогла "нейтральну" росіянку Еріку Андреєву, але вже в другому колі поступилася Донні Векич з Хорватії.

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