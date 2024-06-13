"Найстрашніше не підтвердилось": лікар збірної України розповів про травму Миколенка перед Євро-2024

Лікар збірної України Роман Жолобайлюк прокоментував пошкодження захисника національної команди Віталія Миколенка, отримане у товариському матчі проти Молдови перед стартом фінального турніру Євро-2024.

За його словами, у 25-річного футболіста англійського "Евертона" виявили травму стопи. Конкретні терміни його відновлення стануть відомі вже після повного обстеження.

"Найголовніше, що хочу сказати – це інша кінцівка, але травма доволі цікава. Це не є травма гомілкостопного суглобу – це травма стопи. Там є такий цікавий суглобчик, який в медицині називається Лісфранком. Ось ця зона у нього отримала пошкодження.

Щодо термінів реабілітації та ступеня пошкодження ми зможемо говорити після того, як зробимо МРТ. Вчора, дякувати Богу, після комп'ютерної томографії, яка оцінює стан кісткової системи, кісткову патологію не виявили.

Найстрашніше, що ми передбачали не підтвердилось, тому побачимо. Звичайно, можемо щось конкретніше говорити тільки після повного обстеження", – сказав Жолобайлюк у коментарі УАФ.

Збірна України на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі розбила Молдову з рахунком 4:0. Для "синьо-жовтих" це був останній спаринг перед стартом континентальної першості. Раніше наша команда зіграла внічию з Німеччиною (0:0) та поступилася Польщі (1:3).

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня. У середу, 12 червня, збірна України вже прибула до Вісбадена, де базуватиметься під час континентальної першості.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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