Найтитулованіший футболіст світу зароблятиме найменше в Чемпіонаті Іспанії - ЗМІ

Хоча для звичайної людини жалюгідною цю суму точно не назвеш.
Стала відомо, скільки зароблятиме Дані Алвес в "Барселоні".
Як повідомляє Marca, оклад 38-річного захисника буде найнижчим у Чемпіонаті Іспанії.
Зазначається, що бразилець отримуватиме в "блаугранас" 155 тисяч євро. Саме ця сума є мінімальною зарплатою, яку ліга дозволяє платити професійному гравцю вищого дивізіону.
На низький оклад Алвеса вплинуло те, що у каталонського клубу після призначення головного тренера Хаві та його тренерського штабу не залишилося вільного місця у зарплатній відомості, ліміт якої встановлено лігою.
Про перехід Алвеса до складу "Барселони" стало відомо 12 листопада. Трансфер цього гравця обійшовся каталонцям безкоштовно. Бразилець перебрався до стану "синьо-гранатових" вільним агентом. Він приєднається до тренувань наступного тижня, але не зможе вийти на поле в офіційних матчах до січня.
- Алвес виступав за Барселону від 2008 до 2016 року. У складі каталонців Дані став шестиразовим чемпіоном Іспанії та тричі виграв Лігу чемпіонів.
- У вересні бразилець став вільним агентом після розірвання контракту з "Сан-Паулу", за який він виступав від 2019 року.
- Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв, 23 - з "Барселоною". У складі збірної Бразилії Алвес завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.