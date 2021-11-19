Найтитулованіший футболіст світу зароблятиме найменше в Чемпіонаті Іспанії - ЗМІ

Хоча для звичайної людини жалюгідною цю суму точно не назвеш.

Стала відомо, скільки зароблятиме Дані Алвес в " Барселоні ".

Як повідомляє Marca, оклад 38-річного захисника буде найнижчим у Чемпіонаті Іспанії.

Зазначається, що бразилець отримуватиме в "блаугранас" 155 тисяч євро. Саме ця сума є мінімальною зарплатою, яку ліга дозволяє платити професійному гравцю вищого дивізіону.

На низький оклад Алвеса вплинуло те, що у каталонського клубу після призначення головного тренера Хаві та його тренерського штабу не залишилося вільного місця у зарплатній відомості, ліміт якої встановлено лігою.

Про перехід Алвеса до складу "Барселони" стало відомо 12 листопада. Трансфер цього гравця обійшовся каталонцям безкоштовно. Бразилець перебрався до стану "синьо-гранатових" вільним агентом. Він приєднається до тренувань наступного тижня, але не зможе вийти на поле в офіційних матчах до січня.