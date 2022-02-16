Найтитулованіший клуб Португалії, за який виступає футболіст збірої України, можуть вигнати з найвищого дивізіону - ЗМІ

Найтитулованіший клуб Португалії, за який виступає футболіст збірої України, можуть вигнати з найвищого дивізіону - ЗМІ

До гранда, схоже, є серйозні претензії.

Португальську "Бенфіку", за яку виступає футболіст збірної України Роман Яремчук, можуть понизити в класі.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Зазначається, що "орли" підозрюються у підкупі арбітра через консалтингову компанію.

За інформацією джерела, 1,9 мільйона євро пішло з рахунків "Бенфіки" на рахунок невеликої ІТ-консалтингової компанії, що спочатку спричинило тривогу з боку банківської системи за підозрою у відмиванні грошей. Проте зрештою розслідування призвело до скандальної справи про спортивну, ініційовану ще у вересні 2018 року.

Наразі прокуратура та поліція Португалії ведуть розслідування щодо колишнього судді Бруна Пайшау, який, як підозрює слідство, приймав грошову винагороду за допомогу у футбольних матчах.

Слідство передбачає, що вказана компанія була створена спеціально для відводу очей, щоб Пайшау міг отримати незаконну винагороду від "Бенфіки". Колишній суддя подібні звинувачення відкидає, заявляючи, що має місце банальний збіг, оскільки він нібито надавав послуги зазначеної IT-компанії, щоправда, їхній характер не розкривається.

Наразі під підозрою перебувають три матчі "Бенфіки", на яких небездоганно відпрацював Пайшау. Два поєдинки відбулися 2014 року, ще один – 2019-го. Як повідомляють португальські ЗМІ, якщо питання отримання хабара Бруну Пайшау від "Бенфіки" буде доведено, то лісабонському клубу загрожує вигнання з найвищого дивізіону.

"Бенфіка" вже зробила офіційну заяву у цій справі. У клубі заперечують будь-який зв'язок із арбітром Бруну Пайшау.

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