Найтитулованіший російський тенісист про дуель з українськими клубами в єврокубках: на нас чекала би така ганьба

Найтитулованіший російський тенісист про дуель з українськими клубами в єврокубках: на нас чекала би така ганьба

Схоже, він радий, що УЄФА розводить такі команди.

Найтитулованіший тенісист в історії Росії Євген Кафельніков не надто хоче, аби команди з його країни зустрічалися проти українських клубів у єврокубках.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Правильно розводять збірні та клуби з футболу, а то на нас чекала б така ганьба, що відмитися від неї було б неможливо дуже довго", - написав Кафельніков.

Враховуючи додавання тегу київського "Динамо", то, ймовірно, Кафельніков залишився в захваті від гри столичного колективу в поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії", який завершився з рахунком 2:1 на користь німців.

Цікаво, що декілька днів тому Кафельніков був категорично проти того, аби ФІФА розводила збірні Росії та України під час жеребкування стикових матчів відбору до ЧС-2022, яке відбудеться в п'ятницю, 26 листопада.

"Я категорично проти того, щоб Росію та Україну роз'єднували між собою на етапах стикових матчів на ЧС чи ЧЄ з футболу. Потрібно грати в цьому випадку на нейтральних полях, це моя думка", - сказав Кафельніков.

Програвши мюнхенцям, "Динамо" з одним балом точно залишиться на останній сходинці групи E. "Баварія" (15 очок), яка ще до матчу з киянами гарантувала собі путівку до плейоф, тепер забезпечила перше місце в цьому квартеті;

У іншому матчі групи іспанська "Барселона" та португальська "Бенфіка" розписали безгольову нічию - 0:0 . Цей результат, власне, й призвів до того, що "Динамо" залишається без єврокубкової весни, адже у "Бенфіки", яка йде на третьому місці, має на чотири пункти більше за тур до кінця групової стадії;

. Цей результат, власне, й призвів до того, що "Динамо" залишається без єврокубкової весни, адже у "Бенфіки", яка йде на третьому місці, має на чотири пункти більше за тур до кінця групової стадії; Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона".

Додамо, що українські та російські клуби в єврокубках. а також збірні цих країн розводять через військові дії на території України, які вчиняє Росія.