Найтитулованіший веслувальник України продав олімпійські медалі заради ЗСУ (відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан продав свої медалі – найтитулованіший веслувальник країни виставив на аукціон три олімпійські медалі, дві з них найвищого ґатунку, здобуті у 2012 та 2016 роках в Лондоні і Ріо-де-Жанейро, та "бронзу", яку виборов 2008 року в Пекіні. Ціль одна – допомогти ЗСУ. На аукціоні вдалося зібрати 100 тисяч доларів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Аукціон вже закінчився. Він відбувся не зовсім як планували, але досить непогано. Ми намагалися привернути увагу через американські медіа. Про нас писали The Washington Post, AP News, TMZ Sport. Заробили більше ніж 100 тисяч і це тільки початок. Ми не орієнтувалися на ціну, але хотіли зібрати якнайбільше грошей. Нам давали оцінку у 150 тисяч доларів. Вийшло трохи менше, але ми вдячні", – розповів спортсмен.

За його словами, було шкода розлучатися зі своїми нагородами, але він розумів, що вони можуть принести користь країні.

"Дійсно шкода, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, аніж просто лежати на полиці. В певний момент країна мені надала гарні можливості і я хочу відплатити тим самим. Ці медалі ще принесуть користь. Я впевнений, що мій приклад може змусити багато людей робити так само, як мене на цей вчинок надихнув Слава Медведенко, який на цьому ж аукціоні продав свої нагороди", – додав веслувальник.

Чебан додав, що спілкувався з майбутнім власником цих нагород.

"Я запропонував майбутньому власнику цих медалей приїхати до нас для того, щоб він зміг впевнитися, що ці кошти пішли на користь Україні, щоб він побачив на власні очі, що створила в Україні російська агресія. Також він зможе повернути ці медалі і ми зможемо поставити їх до музею НОК як речі які брали безпосередню участь у перемозі України", – повідомив він.

Спортсмен також розповів, на що будуть спрямовані кошти.

"Наш благодійний фонд "Олімпійське коло" безпосередньо допомагає від початку війни. Ці кошти підуть на всі ті потреби, які зараз є. Потреб і запитів дуже багато, але ми маємо змогу витратити їх на ті речі, які вважаємо потрібними, та тих людей, яких ми знаємо. Ми знаємо ті групи людей, воєнних, наших веслувальників, які зараз перебувають у лавах ЗСУ, які потребують допомоги", – підкреслив Чебан.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо провів виставковий бій, щоб зібрати кошти для України.

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