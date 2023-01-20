Найтитулованішого футболіста світу заарештували за підозрою в сексуальних домаганнях: що відомо

Колишнього захисника "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса заарештували в Каталонії за підозрою в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє видання Goal.

39-річного футболіста було взято під варту після звинувачення, висунутого проти нього 30 грудня 2022 року.

У п'ятницю, 20 січня, Алвес відвідав відділення поліції у Барселоні, щоб дати свідчення у справі. Зазначається, що бразилець відкидає всі звинувачення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що молода жінки звинуватила Алвеса у домаганнях до неї в нічному клубі "Sutton" в Барселоні. Вона стверджує, що футболіст, який наприкінці минулого року перебував на відпочинку в Барселоні, без її згоди засунув руку їй під спідню білизну.

Додамо, що на захист Алвеса виступила його дружина. Вона заявила, що з її коханим постійно заграють різні дівчата, а сам Дані ніколи не допустив би такої поведінки.

Тепер бразильця очікує участь у судовому засіданні, де суддя ухвалить рішення про його тимчасове становище на час розслідування справи.

Дані Алвес: кар'єра та досягнення

Дані Алвес здобув світову славу в складі "Барселони", за яку виступав від 2008-го до 2016-го та від 2021-го до 2022 року.

Разом з каталонцями захисник завоював 23 трофеї: став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чоти рази перемагав в Кубку та Суперкубку країни.

Загалом бразилець провів у футболці "синьо-гранатових" 407 поєдинків, відзначився 22 голами і 104 асистами.

Окрім "Барселони", Алвес грав у Європі за "Севілью", "Ювентус" і ПСЖ, а на батьківщині захищав кольори свого рідного клубу "Баїя", а також "Сан-Паулу". Після того, як влітку 2022 року Дані вдруге залишив "Барселону", він підписав контракт із мексиканським клубом "Пумас".

У складі збірної Бразилії Алвес зіграв 126 матчів і забив 8 голів. У складі національної команди Дані завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв.

Читайте також:

"Бан" на 7 матчів: одноклубника Малиновського покарали за брутальний фол у матчі Кубка Франції

"Реал" оформив яскравий камбек і виборов путівку до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

Дубль Кріштіану, гол Лео: Роналду та Мессі влаштували надрезультативний спаринг у Саудівській Аравії