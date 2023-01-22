Найтитулованішому футболісту світу загрожує в'язниця: жертва ймовірного зґвалтування відмовилася від компенсації

Дані Алвес може провести за ґратами від 4 до 12 років.

Стали відомі нові деталі у справі колишнього захисника "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса, якого кілька днів тому заарештували за підозрою в сексуальному насильстві.

23-річна дівчина, яка звинуватила іменитого футболіста в тому, що він зґвалтував її в нічному клубі, відмовилася від фінансової компенсації за завдані травми та моральні збитки, повідомляє El Pais.

Під час судового процесу вона заявила, що хоче досягнення справедливості. На її думку, Алвес порушив закон, а тому повинен сісти до в'язниці.

Якщо бразильця визнають винним у сексуальному насильстві (вагінальним, анальним або оральним шляхом), йому загрожує від 4 до 12 років позбавлення волі.

Раніше жертва ймовірного злочину розповіла, що Алвес в туалеті змусив її зайнятися оральним сексом, вдарив і зґвалтував. Сам футболіст відкидає всі звинувачення. Наразі Дані залишається під вартою без можливості внесення застави.

Мексиканський "Пумас" уже розірвав контракт із Алвесом на тлі звинувачень 39-річного бразильця у зґвалтуванні.

Нагадаємо, Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. Дані прославився в складі "Барселони", за яку виступав від 2008-го до 2016-го та від 2021-го до 2022 року. У складі збірної Бразилії він зіграв 126 матчів і забив 8 голів.

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