"Найважча гра у групі": футболісти збірної Італії поділилися враженнями після матчу проти України

Гравці збірної Італії Федеріко К'єза та Ніколо Дзаньоло висловилися про матч з командою України в рамках останнього 10-го туру відбору на Євро-2024, який завершився внічию 0:0 .

"Це була, напевно, найважча гра в усьому груповому етапі. Хотів би подякувати збірній України, бо вони вийшли на поле, билися і показали, що хочуть кваліфікуватися на Євро до Німеччини. Але, зрештою, ми зіграли внічию і тепер їдемо до Німеччини. Для нас це дуже важливий вихід, бо там ми намагатимемося захистити титул.

Гра України у три центральні захисники не стала для нас сюрпризом. Із першої гри ми знали, що вони щось змінюватимуть, що підлаштовуватимуться під наші контратаки та тактику. Вони показали, що саме змінили. Але якби ми в першому таймі реалізували шанси, які ми мали, була б зовсім інша гра. Але ми не забили, тож цей матч закінчився внічию", – сказав К'єза у коментарі Суспільне Спорт.

"Дуже поважаю українську команду – дуже сильна та організована. Не готовий сказати, що Україна грала сьогодні у п'ять захисників. Грати проти Зінченка дуже важко, це досить класний гравець, як і Миколенко. Для мене це дуже важкий виклик, справжнє завдання. Але ми зіграємо на чемпіонаті Європи, звісно, нам потрібно покращувати стиль нашої гри. Проте у нас ще є шанс.

Ми – велика і класна команда, як сім'я. Ми отримуємо задоволення, плачемо та тішимося разом. Завжди разом. Тепер нам потрібно захищати наш титул. Ми – чемпіони Європи, і тепер туди їдемо. Для нашої країни це дуже важливо – ми хороша команда і хочемо ще раз виграти чемпіонат Європи", – сказав Дзаньоло у коментарі Суспільне Спорт.

Тож команда Сергія Реброва дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії лише за результатами особистих зустрічей.

Тепер "синьо-жовті" поборються в плейоф за право потрапити на ЧЄ. Своїх суперників українці дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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