"Найважливіша гра в нашому житті": Караваєв - про мотивацію збірної України перед вирішальною битвою за путівку на ЧС-2022

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від фіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти Уельсу.

Вирішальна битва за останню європейську путівку на мундіаль відбудеться в неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі.

Під час передматчевої пресконференції захисник "синьо-жовтих" назвав цей поєдинок "найважливішою грою життя".

"Всі знають, яка у нас ситуація, але спорт – це спорт. Навіть коли були такі думки, щоб нам подарувати путівку на чемпіонат світу, всі футболісти відмовилися, тому що це було б нечесно. Все має вирішуватися на футбольному полі за спортивним принципом. Спершу ми отримали цю путівку на гру з Шотландією, потім ми пройшли їх, і розуміємо, що зараз на даний момент це найважливіша гра в нашому житті. У нас є ігрова злість, всі хочуть перемогти. Те, що відбувається у нас в колективі – це все буде на полі. Ми єдині і покажемо, на що ми здатні", - сказав Караваєв.

Також футболіст висловився про поєдинок "синьо-жовтих" проти Шотландії.

"Я б не сказав, що гра з Шотландією буда спокійною. Вона забрала багато емоцій. Більше було позитивних емоцій, і це добре. Коли ти граєш при такій підтримці суперника, це все одно додає сил. Останні два-три роки було дуже мало повних стадіонів через пандемію та інші проблеми. Заради цього ми й граємо. Ми також розуміємо, що підтримка буде не меншою, ніж в попередньому матчі. Ми готуємось до гри", - зазначив він.

Окрім того, Караваєв згадав про своїх рідних, які зараз знаходяться у тимчасово окупованому Херсоні.

"Моя сім’я не змогла подивитися матч з Шотландією, тому що в Херсоні відключили зв’язок, інтернет є тільки в окремих місцях. Тому ми спілкуємося тільки вранці і ввечері, по СМС або аудіозв’язку, тому що немає можливості постійно бути в інтернеті. Коли вони прочитали новини, то були дуже раді. Нас привітали. Ще так збіглося, що 2 червня у мене був день народження, 3 червня – у моєї мами. Це був хороший привід, щоб привітати мою маму. Всі, хто там залишилися в моєму районі, де я народився і виріс, дивляться і переживають. Чекають від нас тільки перемоги. Всі читають новини і стежать", - говорить захисник.

"У моїх друзів в Херсоні немає тих справ, що були до окупації. Роботи теж немає. Всі вони сильно сподіваються, що найближчим часом наші військові зможуть звільнити наші ж території незалежної країни. Вони у великому очікуванні, і всі мають позитивний настрій. Вони бачать, як наші військові дають великий опір тим людям, які прийшли на нашу землю і яких ніхто не чекав. Всі вірять і бачать, як світ об’єднався навколо нас", - додав він.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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