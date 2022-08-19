"Найважливіше – не потрапити під удар": легенда боксу висловився про реванш Усик – Джошуа

Легендарний боксер Евандер Холіфілд вважає, що Ентоні Джошуа має проаналізувати свої помилки, щоб перемогти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика у реванші.

Чотириразовий чемпіон світу в надважкій вазі Евандер Холіфілд, який провів тренування з Олександром Усиком, поділився своїми очікуваннями від реваншу українця з Ентоні Джошуа.

"Найважливіше – не потрапити під удар. Мистецтво боксу – не дати себе вдарити. Той, хто програв перший бій, повинен спитати себе, що я зробив не так. Тож Джошуа потрібно вивчити помилки. Подивитися, що він зробив не так, і виправити це. Але він також не повинен покладатися на голоси збоку. Всі йому радять бути з Усиком більш агресивним. Але це зовсім непросто. Одна справа радити, інша – вийти в ринг та змусити суперника танцювати під твою дудку

Що стосується Усика, то він не такий габаритний, йому важливо уникати ударів. Коли я піднімався в надважкий дивізіон, то розумів, що всі суперники будуть більшими і потужнішими", - сказав Холіфілд.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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