"Найважливіший матч на цьому етапі мого життя": Петраков - про поєдинок збірної України з Шотландією

"Найважливіший матч на цьому етапі мого життя": Петраков - про поєдинок збірної України з Шотландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков провів пресконференцію перед півфіналом плейоф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

У середу, 1 червня, збірна України зустрінеться з шотландцями на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Для "синьо-жовтих" це буде перший офіційний матч 2022 року.

Напередодні поєдинку керманич збірної України Олександр Петраков поспілкував з журналістами на традиційній пресконференції.

Він розповів про підготовку національної команди до надважливого матчу та висловився про суперника його підопічних - збірну Шотландії.

"Дуже складно було підготувати команду до гри. Хлопці думають про свої родини, про сім'ї, про батьків. Доводилося жартувати, говорити, що в нас своя війна на футбольному полі. Хлопці молодці. Вони розуміють значення поєдинку. Слухали, готувалися. Підходимо до матчу в гарному настрої.

Матч з Шотландією - найважливіший на цьому етапі мого життя. Не можу розкрити, що буду казати гравцям перед грою. Це внутрішня кухня, це в роздягальні, це святе. Нікому не потрібно цього знати.

Втрати Тірні та Паттерсона не вплинуть. Шотландія має, ким замінити гравців. Це національна збірна. Що б не трапилося - і ми, і вони маємо заміну всім футболістам. Шотландія - сильна команда з хорошими виконавцями", - сказав Петраков.

Керманича "синьо-жовтих" також запитали, як він оцінює форму гравців української Прем'єр-ліги, які через розв'язану Росією повномасштабну війну залишилися без ігрової практики.

"Ми зіграли тільки три матчі. Так вийшло. Це були не контрольні, а саме товариські матчі. Тому подивимося, в якому стані будуть футболісти з чемпіонату України", - сказав Петраков.

Готуючись до матчу з Шотландією, "синьо-жовті" провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова обіграли "Боруссію" з Менхенгладбаха (2:1) та італійський "Емполі" (3:1), а також зіграли внічию з хорватською "Рієкою" (1:1).

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався на пресконференції перед грою з Шотландією.

Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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