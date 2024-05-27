"Найвеличніший боєць цього покоління": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз поділився думками про потенційний бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Він не сумнівається в тому, що український боксер зможе вдруге перемогти британця.

"Насправді, я бачу тільки той самий результат. Усик – винятковий боєць покоління. У Ф'юрі була своя епоха, а тепер настала епоха Усика. І це може бути кінець. Він може сказати: "Я закінчив боксувати", а потім завершити кар'єру, хто знає. Але я думаю, що, якщо вони знову битимуться, то Усик внесе зміни, знову стане кращим і знову переможе Ф'юрі. Це не означає, що це буде той самий бій, але я думаю, що буде той самий результат", – цитує Гроувза SecondsOut.

Також Гроувз заявив, що Усик хоч зараз може закінчувати кар'єру, адже вже досягнув усіх вершин світового боксу.

"Думаю, Усик або проведе реванш, або піде на пенсію. Йому більше нема чого доводити. Він двічі переміг Джошуа, тепер він здолав Ф'юрі. Для мене Усик – найвеличніший боєць цього покоління. Він є головним, лідером зграї. Коли ти озирнешся на це покоління надважковаговиків, то скажеш: "Олександр Усик – головний, він домінує".

На мою думку, він повинен закінчити кар'єру. Він зробив усе, що мав, заробив достатньо грошей, він пройшов цю гру. Йому більше нема чого робити. Абсолют у важкій вазі, абсолют у надважкій, і йому вже 37 років, наближається до 40", – сказав Гроувз в інтерв'ю talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком. За словами промоутера Боба Арума, другий бій між українцем і британцем відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в Ер-Ріяді.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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