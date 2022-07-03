Наздогнала карма: бійця UFC, що радив Україні здатися у війні з Росією, жорстко нокаутували (відео)

Наздогнала карма: бійця UFC, що радив Україні здатися у війні з Росією, жорстко нокаутували (відео)

Американський боєць Шон Стрікленд брутальним нокаутом програв бразильцю Алексу Перейрі на турнірі UFC 276.

На початку березня американський середньоваговик скандально висловився щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Стрікленд заявив, що всім стане краще, якщо українці просто здадуться на милість ворогу.

"Україна повинна схилити коліно і стати російською. Я розумію, що це відстій, і ви можете перемогти. Але чи хочете ви стати Афганістаном на наступні 30 років? Я не кажу, що це краще, але ця гірка пігулка зрештою зробить усім краще", - сказав американець.

Відплата за мерзенні слова спіткала Шона під час його бою проти Алекса Перейри. Бразилець надпотужним лівим боковим збив опонента з ніг, після чого вже правою добив біля сітки.

THAT LEFT HOOK FROM PEREIRA PUTS STRICKLAND TO SLEEP pic.twitter.com/fizcUxMJhJ — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 3, 2022

Завдяки цій перемозі Перейра став претендентом на титул чемпіона UFC у середній вазі, за який позмагається з новозеландцем Ізраелем Адесаньєю.

Раніше ТСН Проспорт писав, що австралійський боксер Айзек Гардман брутально нокаутував суперника в першому раунді.

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