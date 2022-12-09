Наздогнав "Короля футболу": Неймар зрівнявся з Пеле за голами за збірну Бразилії

Форвард відкрив рахунок у поєдинку на Мундіалі.

Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар зрівнявся з Пеле за кількістю голів за національну команду.

Нападник відзначився у додатковий час матчу з Хорватією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Цей гол став 77-м для Неймара, форвард ПСЖ тепер ділить із "Королем футболу" перший рядок найкращих бомбардирів збірної.

Неймар зіграв 124 поєдинки за "селесао". На чемпіонаті світу в Катарі він провів три матчі, забив два голи та віддав один результативний пас.

Нагадаємо, що поєдинок Хорватія – Бразилія завершився сенсаційною поразкою "селесао". Хорвати здобули перемогу в серії пенальті.

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