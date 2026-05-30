Наздогнав Гвардіолу і Зідана: тренер ПСЖ утретє виграв Лігу чемпіонів

Луїс Енріке / © Associated Press

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке завдяки другій поспіль перемозі з французьким клубом у Лізі чемпіонів наздогнав Хосепа Гвардіолу і Зінедіна Зідана за тріумфами в найпрестижнішому єврокубку.

Цього року у фіналі ЛЧ парижани обіграли лондонський "Арсенал" у серії пенальті (4:3) після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час. Торік у фіналі ПСЖ розчавив міланський "Інтер" (5:0).

Тепер Енріке є триразовим тренером-переможцем Ліги чемпіонів. Крім двох трофеїв з ПСЖ, 56-річний іспанський фахівець також у сезоні-2014/15 вигравав головний клубний євротурнір з "Барселоною", обігравши у фіналі туринський "Ювентус" (3:1).

Луїс зрівнявся за цим показником із Зінедіном Зіданом ("Реал") та Хосепом Гвардіолою ("Барселона", "Манчестер Сіті"), які також вигравали Лігу чемпіонів по три рази.

Гвардіола двічі вигравав турнір з "Барселоною" (2009 і 2011 роки) і одного разу з "Манчестер Сіті" (2023 рік). Зідан тричі здобував трофей з "Реалом" (2016, 2017 і 2018 роки).

Якщо враховувати Кубок європейських чемпіонів, то три трофеї також завоював Боб Пейслі. Англійський тренер тричі вигравав цей турнір з "Ліверпулем" (1977, 1978 і 1981 роки).

Рекордсменом за перемогами в Лізі чемпіонів залишається Карло Анчелотті, який вигравав цей трофей п'ять разів — двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

