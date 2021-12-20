"Називали нас коричневими мавпами": расистський скандал затьмарив українське дербі в Бельгії

Тренер "Андерлехта" Венсан Компані обурений діями фанатів "Брюгге".

У бельгійському футболі спалахнув гучний скандал. Під час матчу 20-го туру Ліги Жупіле між "Брюгге" та "Андерлехтом" гравці гостей зазнали расистських образ з боку уболівальників суперника.

На поведінку фанатів "Брюгге" поскаржився головний тренер "Андерлехта" Венсан Компані, відомий виступами за "Манчестер Сіті".

"Усю гру нас називали коричневими мавпами. Я спустошений. Фанати "Брюгге" всю гру поводилися зі мною, штабом та гравцями, наче з мавпами.

Мені важко з цим миритися. Зрештою, ми чимало зробили для цієї країни. Ми просто приїхали сюди, щоби пограти у футбол. Не хочу вступати в конфлікт з "Брюгге", але такі зараз емоції. Я зараз просто дуже хочу додому. Хочу провести деякий час із людьми, які важливі для мене", - заявив Компані в інтерв'ю після матчу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2 . Зазначимо, що український лівий захисник "Брюгге" Едуард Соболь вийшов у стартовому складі та був замінений у другому таймі, а його співвітчизник і колега за позицією Богдан Михайличенко з "Андерлехта" залишився на лаві запасних.

Відеоогляд матчу

Після 20 зіграних турів "Брюгге" Соболя з 40 очками посідає друге місце в таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від несподіваного лідера, новачка елітного дивізіону "Сент-Жиллуаз", на 6 балів.

"Андерлехт" Михайличенка розташувався на четвертій сходинці, маючи 35 пунктів у своєму активі.

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