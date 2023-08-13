Назріває мегатрансфер: ПСЖ прийняв пропозицію із Саудівської Аравії щодо Неймара – ЗМІ

Зірковий форвард ПСЖ Неймар незабаром може стати гравцем саудівського "Аль-Хіляля".

Як повідомляє RMC Sport, клубам вдалося домовитися про трансфер 31-річного бразильця. Парижан влаштувала сума, яку саудівський клуб запропонував за футболіста.

За інформацією джерела, Неймар також згоден продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, але "Аль-Хіляль" поки ще чекає підтвердження від гравця. Клуби впевнені, що трансфер відбудеться.

Також зазначається, що на рішення бразильця розглянути пропозицію "Аль-Хіляля" вплинула його розмова з новим головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке, який дав зрозуміти Неймару, що не розраховує на нього.

Потенційний переїзд форварда на Близький Схід також підтверджує авторитетний інсайдер Фабриціо Романо. Він повідомив, що "Аль-Хіляль" зробив "величезну" пропозицію Неймару, аби бразилець погодився на цей трансфер.

Раніше повідомлялося, що Неймар отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії. "Аль-Хіляль" нібито був готовий запропонувати нападнику контракт на три роки із зарплатою 250 мільйонів євро за сезон, що зробило б його найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Неймар виступає у складі ПСЖ від 2017 року, коли перебрався з "Барселони" за 222 мільйони євро. Цей трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу.

За паризький клуб бразилець зіграв 173 матчі, забив 118 голів і віддав 77 гольових передач.

Контракт Неймара з парижанами розрахований до кінця червня 2025 року. Минулого сезону бразилець забив 18 голів та віддав 17 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

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