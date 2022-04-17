Назріває скандал: "Динамо" відмовляється відпускати своїх гравців у розташування збірної України - ЗМІ

Назріває скандал: "Динамо" відмовляється відпускати своїх гравців у розташування збірної України - ЗМІ

"Біло-сині" у квітні та травні планують провести низку благодійних матчів.

У п'ятницю, 15 квітня, головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних на тренувальний збір національної команди у Словенії, який передуватиме вирішальним матчам відбору на Чемпіонат світу-2022. Майже половина з них - футболісти київського "Динамо".

Однак сталося неочікуване - "Динамо" відмовилося відпускати своїх гравців у розташування збірної, повідомляє KDK.

KDK

Зазначається, що причиною такого рішення називається благодійне турне "біло-синіх" Європою. У травні у них заплановані зустрічі з "Аустрією", "Базелем", "Ренном", "Левським" та "Айнтрахтом".

На думку клубу, у цих матчах гравці киян отримають значно більше користі та практики, ніж від збору національної команди.

Варто зазначити, що наразі ні "Динамо", ні УАФ не підтвердили правдивості інформації.

Читайте також:

Гравець клубу УПЛ організував у Коломиї благодійний турнір на підтримку ЗСУ (фото)

Українці зможуть безкоштовно відвідати благодійний матч "Динамо" проти дортмундської "Боруссії"

Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти Росії на жіночому Євро-2022, якщо країну-агресорку допустять до турніру