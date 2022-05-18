Назріває трансферна бомба: найкращий футболіст світу погодив контракт з "Барселоною"

Форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські близький до переходу до каталонської "Барселони".

Польський нападник, який 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА, уже погодив умови особистого контракту з "синьо-гранатовими".

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст та інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, 33-річний бомбардир мюнхенців домовився з керівництвом "Барселони" про підписання угоди, яка буде розрахована до 2025 року.

Тепер каталонський та мюнхенський клуби повинні узгодити між собою перехід зіркового голеадора. Раніше повідомлялося, що "Баварія" хоче отримати за форварда близько 40 млн євро.

Левандовські виступає за "Баварію" від 2014 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії". Цього сезону поляк забив 50 голів та віддав сім результативних передач у 46 матчах за мюнхенців. Його контракт із чемпіонами Німеччини спливає влітку 2023 року.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що "Манчестер Сіті" за шалені гроші домовився про трансфер зіркового нападника дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда.

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