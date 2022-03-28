Назвали пропагандою: українських фігуристів змусили прибрати слова Зеленського з їхнього виступу на ЧС

Міжнародний союз ковзанярів оскандалився своїм антиукраїнським рішенням.

Український танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін підкорив серця глядачів своїм емоційним виступом на чемпіонаті світу з фігурного катання у французькому Монпельє.

Вони виконували ритм-танець під новий музичний супровід - мікс пісень Джамали "1944" та української народної пісні "Ой, у лузі червона калина" у виконанні гурту Бумбокс. Під кінець виступу уся льодова арена гучно аплодувала українським спортсменам, а Назарова та Нікітін не стримали сліз.

Проте за кілька днів після виступу українських фігуристів з'ясувалися скандальні речі, пише Tribuna.com.

Згідно з регламентом, перед стартом змагань кожна делегація подає до ISU (Міжнародний союз ковзанярів) попередні заявки із запланованим контентом та музичним супроводом. Виявилось, що в попередньо представленому варіанті в першій частині музичної нарізки лунав 15-секундний заклик до миру президента України Володимира Зеленського, який був розцінений спортивними чиновниками як "пропаганда", що суперечить Кодексу етики організації.

У зв’язку з цим Союз мав намір накласти заборону на використання музики, що зробило б неможливим участь українського дуету в чемпіонаті світу. Українська федерація фігурного катання відреагувала на дану ситуацію, провела переговори та надіслала відповідного листа до ISU. У підсумку українські спортсмени змогли виступити з підготовленим ритмічним танцем, але без слів президента України в нарізці.

Назарова повідомила подробиці скандального рішення.

"За правилами ISU, вони не допустили шматок зі словами Володимира Зеленського. Нічого в ньому такого не було. Там були слова про те, що ми будемо боротися і захищатимемо свою землю, якою б не була ціна.

Так, нам надійшов лист про те, що ISU проконсультувалися з юристами, які знайшли у цьому пропаганду. У них навіть були питання до другої частини "Червона калина". Це все відбувалося в ніч перед виступом. Ми дізналися про це о 10 годині вечора і були на зв'язку", - сказала Назарова.

Українська федерація фігурного катання (УФФК) звернулась до ISU та Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з відкритим листом, в якому вимагає дати пояснення, чому організатори ЧС вважають слова президента України пропагандою.

"Ми отримали інформацію від ISU, що музика була розцінена як така, що містить пропаганду… Ми не розуміємо, як слова заклику до миру можна вважати забороненими?

Звичайно, ми дякуємо ISU та організаційному комітету ЧС за підтримку українського народу, яку вони виказали під час цього чемпіонату, але ми не розуміємо ухваленого рішення, адже війна, яка триває у нашій країні, забирає життя дітей щодня.

Протягом 30 днів українці показують неймовірний військовий супротив заради безпеки Європи та всього світу, убезпечуючи всіх від Третьої світової війни", - йдеться в листі УФФК до ISU.

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