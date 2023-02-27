Названі найкращий воротар та тренер 2022 року за версією ФІФА

Імена переможниць в аналогічних номінаціях також назвали у жінок.

У понеділок, 27 лютого, в Парижі відбулася урочиста церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards.

На ній серед низки інших нагород визначили найкращого голкіпера та тренера за підсумками 2022 року.

Переможцем номінації серед воротарів став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес. Він випередив Тібо Куртуа ("Реал", збірна Бельгії) та Яссіна Буну ("Севілья", збірна Марокко).

Найкращим тренерром 2022 року було визнано керманича збірної Аргентини Ліонеля Скалоні. У боротьбі за цю нагороду він обійшов Карло Анчелотті ("Реал") та Пепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті").

Найкращою воротаркою 2022 року стала Мері Ерпс ("Манчестер Юнайтед").

She's at the top of her game.



Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Нагороду найкращій тренерці в жіночому футболі отримала Саріна Вігман (збірна Англії).

Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Нагадаємо, незабаром оголосять переможця головної нагороди – найкращому футболісту 2022 року, на яку претендують аргентинський форвард Ліонель Мессі (ПСЖ) та французькі нападники Карім Бензема ("Реал" Мадрид) і Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

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