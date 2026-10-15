Названі потенційні суперники Усика після зриву бою з Вайлдером

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик має намір провести два бої 2027 року.

Про це повідомив інсайдер Ring Magazine Майк Коппінджер.

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За його інформацією, український боксер розглядає можливість трилогії з ексчемпіоном світу в хевівейті Тайсоном Ф'юрі, якщо він 11 грудня 2026 року переможе Ентоні Джошуа.

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Іншим потенційним суперником Усика є володар титулів WBA та WBO у важкому дивізіоні Давід Бенавідес.

Раніше повідомлялося, що Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Очікувалося, що цей поєдинок відбудеться у березні 2027 року в США. Однак переговори щодо цього протистояння ускладнилися через фінансові вимоги сторін, які так і не змогли домовитися.

Водночас Ф'юрі заявляв про бажання провести третій поєдинок з Усиком після запланованого бою з Джошуа.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

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Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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