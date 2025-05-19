Названо дату вручення "Золотого м'яча-2025": хто головні претенденти на нагороду

"Золотий м'яч" / © Associated Press

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Організатор престижної нагороди "Золотий м'яч", журнал France Football, визначився з датою і місцем проведення церемонії вручення призу 2025 року.

Зазначається, що урочистий захід відбудеться у понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле.

Торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі. У голосуванні він обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

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Цього року головним претендентом на "Золотий м'яч" букмекери називають 17-річного вінгера "Барселони" Ламіна Ямала, перемога якого оцінена коефіцієнтом 2,20.

Його конкурентами у боротьбі за почесний приз аналітики вважають півзахисника ПСЖ Усмана Дембеле (2,60), хавбека "Барселони" Рафінью (9,00), нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха (9,00), форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса (10,00) та воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму (10,00).