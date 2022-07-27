Названо футбольні клуби Європи з найбільшими боргами: хто потрапив до топ-10

Аудиторська компанія Deloitte опублікувала список боржників в європейському футболі. Прогнозовано очолила його каталонська "Барселона".

Так, "синьо-гранатові" виявилися єдиним клубом, чиї борги перевищують мільярд євро. Якщо бути точним, то загальний борг "Барселони" становить 1,35 мільярда євро.

Як повідомляє inf.news, на другому місці в цьому невтішному рейтингу опинився "Ювентус" - борги туринців складають 900 мільйонів євро.

Замикає трійку найбільших боржників лондонський "Тоттенгем" - 826 мільйонів євро.

Зазначимо, що лише чотири клуби - ПСЖ, "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Лестер" - названі такими, які не мають боргів. Лондонцям позбутися боргів допоміг нещодавній продаж клубу російським олігархом Романом Абрамовичем.

Топ-10 боржників серед європейських клубів

1. "Барселона" - 1.35 млрд євро

2. "Ювентус" - 900 млн євро

3. "Тоттенгем" - 826 млн євро

4. "Інтер" - 702 млн євро

5. "Мілан" - 666 млн євро

6. "Реал" - 662 млн євро

7. "Арсенал" - 625 млн євро

8. "Атлетіко" - 523 млн євро

9. "Манчестер Юнайтед" - 420 млн євро

10. "Ліверпуль" - 386 млн євро

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