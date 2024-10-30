Названо головних фаворитів на отримання "Золотого м'яча-2025"

Авторитетне видання Goal опублікувало список головних претендентів на отримання "Золотого м'яча" 2025 року, який журнал France Football вручає найкращому футболісту світу.

За версією джерела, очолює цей список польський форвард "Барселони" Роберт Левандовські.

На другому місці розташувався 17-річний іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль. Третю сходинку посідає бразильський нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, який до самого дня церемонії вважався головним фаворитом на "Золотий м'яч-2024", але в підсумку залишився без нагороди.

До топ-5 претендендів на "Золотий м'яч-2025" також увійшли норвезький бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та бразильський півзахисник "Барселони" Рафінья.

Топ-15 фаворитів на "Золотий м'яч-2025" за версією Goal

1. Роберт Левандовські ("Барселона")

2. Ламін Ямаль ("Барселона")

3. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

4. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")

5. Рафінья ("Барселона")

6. Гаррі Кейн ("Баварія")

7. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

8. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

9. Педрі ("Барселона")

10. Букайо Сака ("Арсенал")

11. Флоріан Вірц ("Баєр")

12. Коул Палмер ("Челсі")

13. Крістіан Пулішич ("Мілан")

14. Майкл Олісе ("Баварія")

15. Джамал Мусіала ("Баварія")

Нагадаємо, володарем "Золотого м'яча-2024" став іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні він обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

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