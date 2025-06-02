Названо головних претендентів на "Золотий м'яч-2025" після фіналу Ліги чемпіонів

"Золотий м'яч" / © Associated Press

Реклама

Авторитетне видання Goal після фіналу Ліги чемпіонів, у якому французький ПСЖ розчавив міланський "Інтер" (5:0), оновило список претендентів на отримання "Золотого м'яча-2025".

Перше місце в цьому рейтингу зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Француз є головним фаворитом у боротьбі за нагороду найкращому футболісту світу.

На другому місці розташувався 17-річний іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а на третій позиції його одноклубник бразильський хавбек Рафінья.

Реклама

До топ-5 претендендів на "Золотий м'яч-2025" також увійшли нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах і форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе.

Топ-20 головних претендентів на "Золотий м'яч-2025" за версією Goal

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Ламін Ямаль ("Барселона")

3. Рафінья ("Барселона")

Реклама

4. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

5. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

6. Дезіре Дуе (ПСЖ)

7. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

Реклама

8. Ашраф Хакімі (ПСЖ)

9. Педрі ("Барселона")

10. Гаррі Кейн ("Баварія")

11. Роберт Левандовські ("Барселона")

Реклама

12. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

13. Вітінья (ПСЖ)

14. Жоау Невеш (ПСЖ)

15. Віктор Дьокереш ("Спортинг")

Реклама

16. Нуну Мендеш (ПСЖ)

17. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

18. Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

19. Бредлі Барколя (ПСЖ)

Реклама

20. Деклан Райс ("Арсенал")

Зазначимо, що урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" відбудеться у понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле.

Торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні іспанець обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів. Паризький клуб вперше в історії виграв найпрестижніший єврокубок.

Реклама

Завдяки цьому головний тренер парижан Луїс Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Він став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Нагадаємо, напередодні УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну Ліги чемпіонів-2024/25.