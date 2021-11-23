Названо імена футболістів, які претендують на призи найкращому гравцю, тренеру та воротарю року за версією ФІФА

Імена переможців стануть відомі 17 січня.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила імена претендентів на нагороди премії The Best 2021 в різних номінаціях.
За головний приз найкращому гравцю за підсумками року позмагаються 11 футболістів: Карім Бензема ("Реал"), Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Ерлінг Голанд ("Боруссія "Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (обидва - "Челсі"), Роберт Левандовські ("Баварія"), Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар (всі - ПСЖ) і Мохамед Салах ("Ліверпуль").
На звання найкращого воротаря претендують: Аліссон Беккер ("Ліверпуль"), Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан" / ПСЖ), Едуар Менді ("Челсі"), Мануель Ноєр ("Баварія") і Каспер Шмейхель ("Лестер").
На нагороду найкращому тренеру 2021 року номіновані: Антоніо Конте ("Інтер" / "Тоттенгем"), Ганс-Дітер Флік ("Баварія" / збірна Німеччини), Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Роберто Манчіні (збірна Італії), Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), Дієго Сімеоне ("Атлетіко") і Томас Тухель ("Челсі").
Переможців у номінаціях визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів та уболівальників. Голосування триватиме до 10 грудня включно. Вручення нагород відбудеться 17 січня.
- Премія ФІФА The Best вручається від 2016 року. Двічі приз гравцю року діставався Кріштіану Роналду (2016, 2017), по разу його отримували Лука Модріч (2018) і Ліонель Мессі (2019).
- Минулого року володарем нагороди найкращому футболісту став Роберт Левандовські, найкращим тренером був визнаний Юрген Клопп, а голкіпером - Мануель Ноєр.
Нагадаємо, окрім нагороди The Best від ФІФА, приз найкращому футболісту - "Золотий м'яч" - окремо вручає журнал France Football. Раніше повідомлялося, що оголошені імена всіх претендентів на "Золотий м'яч-2021".
Читайте також: Мессі, Роналду чи Левандовські: ставки букмекерів на володаря "Золотого м'яча"-2021