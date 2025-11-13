Названо міста та стадіони, які прийматимуть матчі Євро-2028 з футболу

Євро-2028 з футболу / © Associated Press

Європейський футбольний союз (УЄФА) офіційно оголосив перелік міст і стадіонів, які прийматимуть матчі Євро-2028.

Турнір відбудеться у чотирьох країнах – Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії.

Матч-відкриття відбудеться у Кардіффі, а обидва півфінали та фінал – на арені "Вемблі" у Лондоні.

Стадіони, які прийматимуть матчі Євро-2028

"Вемблі" (Лондон)

Національний стадіон Уельсу (Кардіфф)

"Тоттенгем Готспур Стедіум" (Лондон)

"Манчестер Сіті Стедіум" (Манчестер)

"Гемпден Парк" (Глазго)

"Евертон Стедіум" (Ліверпуль)

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Дублін Арена" (Дублін)

"Вілла Парк" (Бірмінгем)

Чемпіонат Європи відбудеться від 9 червня до 9 липня 2028 року. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні.

Зазначимо, що Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія не отримають прямі путівки на Євро-2028 як господарки турніру, а братимуть участь у кваліфікації.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Іспанії, яка у фіналі Євро-2024 здолала Англію з рахунком 2:1.