Названо міста та стадіони, які прийматимуть матчі Євро-2028 з футболу
Фінал чемпіонату Європи-2028 з футболу відбудеться у Лондоні на "Вемблі".
Європейський футбольний союз (УЄФА) офіційно оголосив перелік міст і стадіонів, які прийматимуть матчі Євро-2028.
Турнір відбудеться у чотирьох країнах – Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії.
Матч-відкриття відбудеться у Кардіффі, а обидва півфінали та фінал – на арені "Вемблі" у Лондоні.
Стадіони, які прийматимуть матчі Євро-2028
"Вемблі" (Лондон)
Національний стадіон Уельсу (Кардіфф)
"Тоттенгем Готспур Стедіум" (Лондон)
"Манчестер Сіті Стедіум" (Манчестер)
"Гемпден Парк" (Глазго)
"Евертон Стедіум" (Ліверпуль)
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Дублін Арена" (Дублін)
"Вілла Парк" (Бірмінгем)
Чемпіонат Європи відбудеться від 9 червня до 9 липня 2028 року. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні.
Зазначимо, що Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія не отримають прямі путівки на Євро-2028 як господарки турніру, а братимуть участь у кваліфікації.
Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Іспанії, яка у фіналі Євро-2024 здолала Англію з рахунком 2:1.