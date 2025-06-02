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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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69
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Названо найдорожчий футбольний клуб світу 2025 року: хто в топ-10

Очолює рейтинг мадридський "Реал".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Видання Forbes оприлюднило рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2025 року.

Лідером цього списку є мадридський "Реал". Вартість іспанського гранда оцінюється в 6,75 мільярда доларів, а річний дохід склав 1,129 мільярда.

До першої трійки також увійшли англійський "Манчестер Юнайтед" (6,6 мільярда) та іспанська "Барселона" (5,65 мільярда).

Найдорожчі футбольні клуби світу за версією Forbes (топ-10)

1. "Реал" Мадрид – 6,75 мільярда доларів (дохід: 1,129 млрд)

2. "Манчестер Юнайтед" – 6,6 млрд (дохід: 834 млн)

3. "Барселона" – 5,65 млрд (дохід: 821 млн)

4. "Ліверпуль" – 5,4 млрд (дохід: 773 млн)

5. "Манчестер Сіті" – 5,3 млрд (дохід: 901 млн)

6. "Баварія" – 5,1 млрд (дохід: 827 млн)

7. ПСЖ – 4,6 млрд (дохід: 870 млн)

8. "Арсенал" – 3,4 млрд (дохід: 771 млн)

9. "Тоттенгем" – 3,3 млрд (дохід: 666 млн)

10. "Челсі" – 3,25 млрд (дохід: 591 млн)

Раніше повідомлялося, що видання Sportico опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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