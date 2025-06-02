- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Названо найдорожчий футбольний клуб світу 2025 року: хто в топ-10
Очолює рейтинг мадридський "Реал".
Видання Forbes оприлюднило рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2025 року.
Лідером цього списку є мадридський "Реал". Вартість іспанського гранда оцінюється в 6,75 мільярда доларів, а річний дохід склав 1,129 мільярда.
До першої трійки також увійшли англійський "Манчестер Юнайтед" (6,6 мільярда) та іспанська "Барселона" (5,65 мільярда).
Найдорожчі футбольні клуби світу за версією Forbes (топ-10)
1. "Реал" Мадрид – 6,75 мільярда доларів (дохід: 1,129 млрд)
2. "Манчестер Юнайтед" – 6,6 млрд (дохід: 834 млн)
3. "Барселона" – 5,65 млрд (дохід: 821 млн)
4. "Ліверпуль" – 5,4 млрд (дохід: 773 млн)
5. "Манчестер Сіті" – 5,3 млрд (дохід: 901 млн)
6. "Баварія" – 5,1 млрд (дохід: 827 млн)
7. ПСЖ – 4,6 млрд (дохід: 870 млн)
8. "Арсенал" – 3,4 млрд (дохід: 771 млн)
9. "Тоттенгем" – 3,3 млрд (дохід: 666 млн)
10. "Челсі" – 3,25 млрд (дохід: 591 млн)
Раніше повідомлялося, що видання Sportico опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.