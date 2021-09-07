Названо найдорожчого футболіста УПЛ: хто потрапив до топ-10 списку

Названо найдорожчого футболіста УПЛ: хто потрапив до топ-10 списку

Версія порталу Transfermarkt.

Автритетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців української Прем'єр-ліги.

Очолює список найдорожчих футболістів УПЛ лідер київського "Динамо" Віктор Циганков. Його ціна за останній час зросла на мільйон євро і тепер складає 25 мільйонів євро.

Слідом за ним у рейтингу йдуть легіонери "Шахтаря" - ізраїльтянин Манор Соломон і бразильці Додо та Тете. Вартість кожного з них становить 20 мільйонів євро.

Далі розташувалися захисник "Динамо" Віталій Миколенко та хавбек "Шахтаря" Педрінью - по 17 мільйонів євро.

Десятка найдорожчих футболістів УПЛ за версією Transfermarkt:

1. Віктор Циганков ("Динамо") - 25 мільйонів євро (ціна зросла на 1 мільйон євро)

2. Манор Соломон ("Шахтар") - 20 млн євро (+5 млн євро)

3. Додо ("Шахтар") - 20 млн євро (+2 млн євро)

4. Тете ("Шахтар") - 20 млн євро (не змінилася)

5. Віталій Миколенко ("Динамо") - 17 млн євро (+2 млн євро)

6. Педріньо ("Шахтар") - 17 млн євро (+2 млн євро)

7. Ілля Забарний ("Динамо") - 11 млн євро (+5 млн євро)

8. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 11 млн євро (не змінилася)

9. Марлон ("Шахтар") - 10 млн євро (+3,5 млн євро)

10. Лассіна Траоре ("Шахтар") - 9 млн євро (+2,5 млн євро)

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