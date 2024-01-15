Названо найкращого тренера 2023 року за версією ФІФА

У понеділок, 15 січня, в Лондоні відбувається церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої приз найкращому тренеру 2023 року отримав керманич "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Минулого сезону 52-річний іспанський фахівець оформив требл з "Манчестер Сіті" – виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

У боротьбі за нагороду Гвардіола випередив Лучано Спаллетті (чемпіон Італії з "Наполі") та Сімоне Індзагі (фіналіст Ліги чемпіонів з "Інтером").

Додамо, що найкращою тренеркою 2023 року у жіночому футболі стала Саріна Вігман – головна тренерка збірної Англії.

Зазначимо, що переможців у номінаціях The Best FIFA Football Awards визначають за підсумками голосування серед уболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Нагадаємо, минулого року найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано Ліонеля Мессі, який разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Найкращим воротарем 2022 року став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, а найкращим тренером – керманич "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

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