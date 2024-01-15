Названо найкращого воротаря 2023 року за версією ФІФА

У понеділок, 15 січня, в Лондоні відбувається церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої приз найкращому воротарю 2023 року отримав голкіпер "Манчестер Сіті" Едерсон.

У боротьбі за нагороду 30-річний бразилець обійшов марокканця Яссіна Буну ("Севілья") та бельгйця Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид).

Минулого сезону Едерсон виграв требл з "Манчестер Сіті" – АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Додамо, що найкращою голкіперкою 2023 року стала англійка Мері Ерпс ("Манчестер Юнайтед").

Зазначимо, що переможців у номінаціях The Best FIFA Football Awards визначають за підсумками голосування серед уболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Нагадаємо, минулого року найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано Ліонеля Мессі, який разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Найкращим воротарем 2022 року став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, а найкращим тренером – керманич "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

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