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Названо найкращого гравця ЧС-2026 з футболу
Почесну нагороду отримав Родрі.
Капітан збірної Іспанії Родрі став найкращим гравцем чемпіонату світу-2026 з футболу.
30-річний опорний півзахисник "Манчестер Сіті" отримав цю нагороду після фінального матчу ЧС-2026, у якому Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).
Зазначимо, що бронзові медалі здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).
Раніше повідомлялося, що визначився володар "Золотої бутси" ЧС-2026.
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