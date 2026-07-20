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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

Названо найкращого гравця ЧС-2026 з футболу

Почесну нагороду отримав Родрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Родрі

Родрі / © Associated Press

Капітан збірної Іспанії Родрі став найкращим гравцем чемпіонату світу-2026 з футболу.

30-річний опорний півзахисник "Манчестер Сіті" отримав цю нагороду після фінального матчу ЧС-2026, у якому Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).

Зазначимо, що бронзові медалі здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що визначився володар "Золотої бутси" ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
233
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