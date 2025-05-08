Названо найкращого гравця матчу ПСЖ – "Арсенал" у півфіналі Ліги чемпіонів

Ашраф Хакімі / © Associated Press

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УЄФА визначив найкращого гравця поєдинку-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і лондонським "Арсеналом". Нагороду отримав захисник парижан Ашраф Хакімі.

26-річний марокканець на 72-й хвилині забив другий гол своєї команди в цьому матчі та допоміг обіграти "канонірів" з рахунком 2:1 та за сумою двох зустрічей (3:1) вийти до фіналу.

Загалом цього сезону Хакімі забив 7 голів та віддав 14 асистів в 45 матчах за паризький клуб у всіх турнірах.

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У фіналі турніру ПСЖ зустрінеться з італійським "Інтером", який в іншому півфінальному протистоянні здолав іспанську "Барселону". Основний час обох матчів завершився внічию 3:3, а в екстратаймах "нерадзуррі" вирвали перемогу за сумою двох поєдинків – 7:6.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Інтером" відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок гри – о 22:00 за київським часом.