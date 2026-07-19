Названо найкращого гравця надгольового матчу за "бронзу" ЧС-2026 між Францією та Англією

Букайо Сака / © Associated Press

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Вінгер збірної Англії Букайо Сака став найкращим гравцем матчу за третє місце проти Франції на чемпіонаті світу-2026.

У поєдинку проти французів 24-річний футболіст лондонського "Арсенала" оформив хет-трик — двічі забив з гри та реалізував пенальті.

Букайо Сака / x.com/FIFAWorldCup

У голосуванні за володаря нагороди Сака обійшов форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе, який відзначився дублем і результативною передачею.

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Зазначимо, що Англія в надгольовому матчі здолала Францію з рахунком 6:4 і здобула "бронзу" ЧС-2026.

Для "Трьох левів" це другі в історії медалі на ЧС та перші від 1966 року, коли англійська команда стала переможцем Мундіалю.

Нагадаємо, в півфіналі ЧС-2026 французи програли Іспанії (0:2), тоді як англійці програли Аргентині (1:2).

Фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу.

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