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Названо найкращого гравця надгольового матчу за "бронзу" ЧС-2026 між Францією та Англією
Символічну нагороду отримав Букайо Сака, який оформив хет-трик у ворота французів.
Вінгер збірної Англії Букайо Сака став найкращим гравцем матчу за третє місце проти Франції на чемпіонаті світу-2026.
У поєдинку проти французів 24-річний футболіст лондонського "Арсенала" оформив хет-трик — двічі забив з гри та реалізував пенальті.
У голосуванні за володаря нагороди Сака обійшов форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе, який відзначився дублем і результативною передачею.
Зазначимо, що Англія в надгольовому матчі здолала Францію з рахунком 6:4 і здобула "бронзу" ЧС-2026.
Для "Трьох левів" це другі в історії медалі на ЧС та перші від 1966 року, коли англійська команда стала переможцем Мундіалю.
Нагадаємо, в півфіналі ЧС-2026 французи програли Іспанії (0:2), тоді як англійці програли Аргентині (1:2).
Фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.
Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу.