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Названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії
Нагороду "Лев матчу" отримав Анатолій Трубін.
Воротаря збірної України Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Трубін отримав нагороду "Лев матчу", маючи 81% голосів уболівальників.
Упродовж поєдинку Анатолій здійснив низку сейвів і не пропустив жодного разу, що дозволило українській збірній здобути нічию (0:0) у Тбілісі.
Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).
Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.
Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.
У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.