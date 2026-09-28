Названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії

Анатолій Трубін, Грузія — Україна / © УАФ

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Воротаря збірної України Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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Трубін отримав нагороду "Лев матчу", маючи 81% голосів уболівальників.

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Упродовж поєдинку Анатолій здійснив низку сейвів і не пропустив жодного разу, що дозволило українській збірній здобути нічию (0:0) у Тбілісі.

Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.

Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.

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Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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