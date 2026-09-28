ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
2 хв

Названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії

Нагороду "Лев матчу" отримав Анатолій Трубін.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Анатолій Трубін, Грузія — Україна

Анатолій Трубін, Грузія — Україна / © УАФ

Воротаря збірної України Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Трубін отримав нагороду "Лев матчу", маючи 81% голосів уболівальників.

Упродовж поєдинку Анатолій здійснив низку сейвів і не пропустив жодного разу, що дозволило українській збірній здобути нічию (0:0) у Тбілісі.

Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.

Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie