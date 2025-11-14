ТСН у соціальних мережах

Проспорт
165
2 хв

Названо найкращого гравця збірної України в матчі відбору ЧС-2026 проти Франції

Нагороду "Лев матчу" отримав воротар Анатолій Трубін.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

Голкіпера збірної України Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками виїзного матчу групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з Францією, який завершився розгромною поразкою команди Сергія Реброва з рахунком 0:4.

Трубін отримав нагороду "Лев матчу", набравши 64% голосів уболівальників.

У поєдинку з французами 24-річний воротар здіснив шість сейвів та допоміг збірній України уникнути ще більшого розгрому.

За весь матч французи завдали 25 ударів, з яких 10 – у площину воріт. Українці відповіла лише одним неточним ударом.

Перед заключним туром збірна України (7 очок) посідає третє місце у своїй групі відбору на ЧС-2026, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Франція (13 балів) гарантувала собі перше місце та оформила вихід на Мундіаль. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

В останньому турі 16 листопада збірна України в номінально домашньому матчі, який відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві, прийме Ісландію.

Для того, щоб посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф, українцям потрібно перемагати ісландців. Жоден інший результат не влаштує нашу команду.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

165
