Названо найкращого гравця збірної України в матчі відбору ЧС-2026 з Азербайджаном

Руслан Малиновський / © УАФ

Півзахисника збірної України Руслана Малиновського визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 з Азербайджаном, який завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:1.

Малиновський отримав нагороду "Лев матчу", набравши 55% голосів уболівальників.

У поєдинку проти Азербайджану 32-річний хавбек віддав результативну передачу та забив переможний гол.

Малиновський вдруге поспіль отримав нагороду "Лев матчу". Раніше Руслана визнали найкращим гравцем матчу з Ісландією, в якому він оформив дубль.

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.