Данило Сікан та Ілля Забарний / © УАФ

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Форварда збірної України Данила Сікана визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" у матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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25-річний нападник бельгійського "Андерлехта" вийшов у стартовому складі й вже на 53-й секунді поєдинку забив гол, який у підсумку став переможним — 1:0.

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За підсумками гри Сікан отримав нагороду "Лев матчу", за нього проголосували 37% уболівальників.

Збірна України (7 очок) посіла третє місце у групі та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.

Переможцем групи стала Північна Ірландія (12 очок), яка в заключному турі на виїзді зіграла внічию з Угорщиною (11 пунктів) з рахунком 1:1.

Таким чином, північноірландці напряму підвищилися до елітного дивізіону Ліги націй, а угорці, посівши друге місце у групі, у березні 2027 року зіграють стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А.

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Збірна Грузії (2 бали) фінішувала на останній сходинці в квартеті й навесні наступного року гратиме стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

Турнірна таблиця

1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)

2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3

3. Україна — 7 очок (6), 3:6

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4. Грузія — 2 очки (6), 0:5

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