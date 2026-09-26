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Названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі Ліги націй проти Угорщини
Нагороду "Лев матчу" отримав Данило Сікан.
Форварда збірної України Данила Сікана визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу першого туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Сікан отримав нагороду "Лев матчу", маючи 33% голосів уболівальників.
Саме Данило забив переможний гол у поєдинку проти угорців, на 42-й хвилині ударом головою замкнувши подачу Георгія Судакова з лівого флангу.
Зазначимо, що це був перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.
В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).
У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України вперше після травми коліна зіграв за німецький клуб.