Названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі Ліги націй проти Угорщини

Переможний гол Данила Сікана, Угорщина — Україна / © Associated Press

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Форварда збірної України Данила Сікана визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу першого туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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Сікан отримав нагороду "Лев матчу", маючи 33% голосів уболівальників.

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Саме Данило забив переможний гол у поєдинку проти угорців, на 42-й хвилині ударом головою замкнувши подачу Георгія Судакова з лівого флангу.

Зазначимо, що це був перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України вперше після травми коліна зіграв за німецький клуб.

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