Названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі відбору ЧС-2026 з Ісландією

Руслан Малиновський / © УАФ

Півзахисника збірної України Руслана Малиновського визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками виїзного матчу групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з Ісландією, який завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 5:3.

Саме Малиновський отримав нагороду "Лев матчу", набравши 76% голосів уболівальників.

32-річний футболіст італійської "Дженоа" повернувся до збірної України після важкої травми і реабілітації. В матчі з ісландцями він оформив дубль, забивши на 14-й та 45+5-й хвилинах.

Для збірної України це перша перемога в кваліфікації на прийдешній Мундіаль. До цього команда Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан з рахунком 3:0.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.