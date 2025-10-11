ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі відбору ЧС-2026 з Ісландією

Нагороду "Лев матчу" отримав Руслан Малиновський.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / © УАФ

Півзахисника збірної України Руслана Малиновського визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками виїзного матчу групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з Ісландією, який завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 5:3.

Саме Малиновський отримав нагороду "Лев матчу", набравши 76% голосів уболівальників.

32-річний футболіст італійської "Дженоа" повернувся до збірної України після важкої травми і реабілітації. В матчі з ісландцями він оформив дубль, забивши на 14-й та 45+5-й хвилинах.

Для збірної України це перша перемога в кваліфікації на прийдешній Мундіаль. До цього команда Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан з рахунком 3:0.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie