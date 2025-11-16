Названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі відбору ЧС-2026 з Ісландією

Віктор Циганков і Олександр Зубков / © УАФ

Реклама

Півзахисника збірної України Віктора Циганкова визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками матчу заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з Ісландією.

Поєдинок на стадіоні "Легія" у Варшаві завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:0.

Саме Циганков отримав нагороду "Лев матчу", набравши 42% голосів уболівальників.

Реклама

У поєдинку з ісландцями Циганков у першому таймі з лінії штрафного майданчика пробив у поперечину, а на 83-й хвилині допоміг відкрити рахунок – Віктор виконав подачу з кутового, Олексій Гуцуляк скинув головою на дальню стійку, де Олександр Зубков головою переправив м'яч у ворота.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Отже, збірна України зіграє у плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Реклама

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.