Названо найкращого гравця збірної України в товариському матчі з Польщею

Нагороду "Лев матчу" отримав Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук

Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук / © УАФ

Вінгера збірної України Андрія Ярмоленка визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками товариського матчу з Польщею, який відбувся 31 травня на "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

У поєдинку проти поляків Ярмоленко відзначився голом, на 44-й хвилині замкнувши простріл Віктора Циганкова з лівого флангу.

Для Ярмоленка цей гол став 47-м за національну команду. 36-річний вінгер київського "Динамо" впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України — на рахунку чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) 48 забитих м'ячів за "синьо-жовтих".

Збірна України обграла Польщу з рахунком 2:0. Перший гол у цій зустрічі на 34-й хвилині забив Роман Яремчук з передачі Циганкова.

Таким чином, італійський фахівець Андреа Мальдера перемогою дебютував на посаді головного тренера збірної України.

Наступний товариський матч збірна України проведе у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

