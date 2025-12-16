Названо найкращого воротаря 2025 року за версією ФІФА

Джанлуїджі Доннарумма / © Associated Press

Італійського голкіпера Джанлуїджі Доннарумму визнано найкращим воротарем 2025 року за версією ФІФА.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

У боротьбі за нагороду The Best 26-річний воротар "Манчестер Сіті" та збірної Італії обійшов інших претендентів, якими були Аліссон ("Ліверпуль"), Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид), Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), Мануель Ноєр ("Баварія"), Давід Рая ("Арсенал"), Ян Зоммер ("Інтер") та Войцех Щенсний ("Барселона").

Голосування за переможця відбувалося на офіційному сайті ФІФА. Фінальний результат визначався сумарно: по 25% голосів від тренерів і капітанів національних збірних, журналістів та уболівальників.

Цього року Доннарумма виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат і Кубок Франції у складі ПСЖ, а влітку перейшов до "Манчестер Сіті".

У сезоні-2024/25 Джанлуїджі провів 47 поєдинків на клубному рівні, пропустивши 43 голи і 17 разів зігравши "на нуль". У нинішній кампанії на його рахунку 18 матчів, 16 пропущених та 8 кліншитів.

Зазначимо, що цього року Доннарумма також здобув трофей "Льва Яшина" – нагороду найкращому воротарю 2025 року за версією видання France Football, яке вручає "Золотий м'яч".

Церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться сьогодні, 16 грудня, у столиці Катару, місті Доха. Початок – о 20:00 за київським часом.