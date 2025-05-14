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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Названо суму, яку італійський топклуб запропонував за зірку "Шахтаря" та збірної України

"Наполі" продовжує намагатися підписати Георгія Судакова.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © ФК Шахтар

Італійський "Наполі" зробив офіційну пропозицію донецькому "Шахтарю" щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, неаполітанці запропонували "гірникам" за 22-річного футболіста 35 мільйонів євро, ще 5 мільйонів євро передбачено бонусами.

Водночас донецький клуб хоче отримати більшу суму, ніж запропонував "Наполі".

Зазначається, що сам гравець зацікавлений у можливому переході до "партенопейців", але поки що немає угоди між клубами.

Судаков – вихованець "Шахтаря". За першу команду "гірників" він виступає від 2020 року, двічі виграв чемпіонат України та одного разу став володарем національного Кубка.

Цього сезону Георгій провів за "гірників" 35 матчів, забивши 13 м'ячів і віддавши 6 асистів.

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