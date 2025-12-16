- Дата публікації
Названо символічну збірну 2025 року за версією ФІФА
Стала відома одинадцятка найкращих футболістів за підсумками 2025 року.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) склала команду з найкращих футболістів за підсумками 2025 року.
Імена гравців, які потрапили до символічної збірної року, було оголошено під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 16 грудня у місті Доха, столиці Катару.
Зазначимо, що премія враховує виступи футболістів у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.
Символічна збірна 2025 року за версією ФІФА
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / "Манчестер Сіті")
Захисники: Ашраф Хакімі, Вільян Пачо, Нуну Мендеш (всі – ПСЖ), Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")
Півзахисники: Коул Палмер ("Челсі"), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Вітінья (ПСЖ), Педрі (Барселона)
Форварди: Ламін Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле (ПСЖ)
Раніше також було оголошено найкращого футболіста 2025 року за версією ФІФА.