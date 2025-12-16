ТСН у соціальних мережах

Названо символічну збірну 2025 року за версією ФІФА

Стала відома одинадцятка найкращих футболістів за підсумками 2025 року.

Максим Приходько
The Best FIFA Football Awards

The Best FIFA Football Awards / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) склала команду з найкращих футболістів за підсумками 2025 року.

Імена гравців, які потрапили до символічної збірної року, було оголошено під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 16 грудня у місті Доха, столиці Катару.

Зазначимо, що премія враховує виступи футболістів у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.

Символічна збірна 2025 року за версією ФІФА

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / "Манчестер Сіті")

Захисники: Ашраф Хакімі, Вільян Пачо, Нуну Мендеш (всі – ПСЖ), Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

Півзахисники: Коул Палмер ("Челсі"), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Вітінья (ПСЖ), Педрі (Барселона)

Форварди: Ламін Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле (ПСЖ)

Раніше також було оголошено найкращого футболіста 2025 року за версією ФІФА.

Наступна публікація

