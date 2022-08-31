Назвав головний недолік українця: Вайлдер визначив фаворита супербою Усик - Ф'юрі

"Бронзовий бомбардувальник" вважає фаворитом битви за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі британського боксера.

Водночас американець наголосив, що Усика не варто недооцінювати, адже свій головний недолік - невеликі габарити - українець може компенсувати блискучим пересуванням у ринзі.

"Ф'юрі занадто великий для Усика. Єдине, що є у Тайсона для Усика - це його габарити. Я дивлюся на це як на бій Ф'юрі з Каннінгемом. Стів домінував над ним, але потім втомився і мав вигляд занадто худого. Може статися все, що завгодно. Не можна недооцінювати вміння Усика маневрувати на рингу. У боксі може статися все, що завгодно", - сказав Вайлдер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

Додамо, що Ф'юрі і Каннінгем зустрічалися в ринзі 2013 року. Тайсон був на 20 кг важчим за опонента, на початку бою він побував у нокдауні і програвав за очками. Але у сьомому раунді Ф'юрі нокаутував американця, який мав схожі з Усиком антропометричні дані.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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