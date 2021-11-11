Назвав головну мету на сезон: як Шевченка офіційно презентували тренером "Дженоа" (фото)

Колишній керманич збірної України дав першу пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

У середу, 10 листопада, італійський "Дженоа" офіційно представив Андрія Шевченка головним тренером команди. Після презентації 45-річний український фахівець відповів на запитання журналістів.

Шевченко подякував керівництву "грифонів" за довіру та наголосив, що береться за проєкт, який його по-справжньому зацікавив. За словами українського тренера, його головна мета на нинішній сезон - допомогти команді зберегти місце в Серії А.

"Наша мета - наступного сезону грати в Серії А. Я знаю лише один шлях, як її можна досягти - працювати. Обіцяю, що зроблю все, на що я здатен", - сказав Шевченко.

twitter.com/GenoaCFC

Новоспечений керманич "Дженоа" зазначив, що взимку клуб збирається підсилюватися на трансферному ринку.

"У мене були контакти із новим власником. То була довга розмова. Команду потрібно посилити, і оскільки ми націлені на гру наступного року в Серії А, я думаю, нам доведеться добре працювати на трансферному ринку. Усі хлопці у команді - дуже хороші. Я думаю, що перша мета - досягти позиції в турнірній таблиці, де ми зможемо комфортно почуватися і спокійно працювати", - сказав Шевченко.

Шевченко також відповів на запитання, який футбол хоче прищепити "грифонам".

"Дженоа" історично була дуже агресивною командою, особливо вдома. Я намагатимусь збалансувати команду. Нам потрібно мати ідеальний баланс та розуміти наші потреби, те, що потрібно команді. У нас має бути правильний менталітет. Поговоривши з гравцями, я відчув бажання поліпшити ситуацію. Я думаю, що маючи велике бажання та правильну структуру на полі, ми можемо покращити ситуацію", - відповів Андрій.

twitter.com/GenoaCFC

twitter.com/GenoaCFC

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

Нагадаємо, напередодні Шевченко провів перше тренування в "Дженоа". А дебютний матч Андрія біля керма генуезького клубу запланований на 21 листопада - у цей день "грифони" в рамках 13-го туру Серії А прийматимуть "Рому", очолювану Жозе Моурінью.

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