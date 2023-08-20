Назвав головну перевагу українця: легендарний Холіфілд оцінив шанси Усика в бою з Ф'юрі

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд поділився думками про можливий бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях заявив, що українського боксера не варто скидати з рахунків, адже він може здобути перемогу завдяки своїй швидкості.

"Чому Ф'юрі не б'ється з Усиком? Тайсон Ф'юрі – хороший боєць, але Усик – він хитрий хлопець. Він хитрий хлопець, він рухається і може завдати удару. Тож уся справа в тому, що потрібно побачити бій двох людей, щоб дізнатися правду.

Великі хлопці не б'ються краще, ніж маленькі, ось і все. Маленькі бійці весь час умілі, а великі хлопці завжди з силою. Із Тайсоном Ф'юрі все інакше. Він великий хлопець, але він добре боксує, і він показав, що в нього є сила, тож він інший, і він робить цей бій іншим. Але немає нікого швидшого за Усика. Його буде важко перебити, і це може стати вирішальним фактором", – наводить слова Холіфілда Boxing Social.

29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня в Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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